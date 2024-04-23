Erdoğan Erbil'de ‘PKK’ mesajı: Artık gündemden çıkartılmasının vakti geldi

Kaynak: AA
Erdoğan Erbil'de ‘PKK’ mesajı: Artık gündemden çıkartılmasının vakti geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aranın ardından Irak'a resmi ziyarette bulundu. Önce Bağdat'a giden Erdoğan daha sonra Erbil'e ulaştı. Erdoğan, Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından ilk kez Irak'a resmi ziyarette bulundu.

Önce Bağdat'a ardından da Erbil'e giden Erdoğan, Erbil Havalimanı’nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.

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Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra törende hazır bulunan IKBY heyeti ile selamlaştı.

Havalimanından IKBY Başkanlık Sarayı’na hareket eden Erdoğan, Başkan Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşme gerçekleştirdi.

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GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

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Erdoğan, Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığını ve bu işbirliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığını, Bağdat'ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu'nun bütün Irak'ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı'nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı'ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

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Erdoğan, bölgedeki Türkmenlerin siyasi temsil başta olmak üzere haklarının ve çıkarlarının gözetileceğine inandığını da ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme bası kapalı olarak yapıldı.

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