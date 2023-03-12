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Firmalar elektrik ve doğal gazda ‘erteleme yok’ dedi. Erdoğan 'erteleyeceğiz' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının 3 ay süreyle erteleneceğini duyurmuştu. Bölgedeki firmalar ise bilgi gelmediğini ve erteleme olmayacağını belirtti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 12:43
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Erdoğan erteleyeceğiz demişti. Firmalar bilgi gelmediğini söyledi

Firmalar elektrik ve doğal gazda ‘erteleme yok’ dedi. Erdoğan 'erteleyeceğiz' demişti
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki olağanüstü durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; belirli bölgelerde elektrik ve doğal gaz faturalarının erteleneceğini duyurmuştu.

Polemik haberin özel haberine göre deprem bölgesinde hizmet veren dağıtıcı firmalar ise "Bize öyle bir bilgi gelmedi, erteleme söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan edilmiş ve depremin yıkıcı etkilerini hafifletmek adına Kahramanmaraş Hatay, Adıyaman, Malatya illerinin tamamıyla, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tanzim ve tahsili 3 ay süreyle ertelenmişti.

“BİZE GELEN BİR ERTELEME KARARI YOK”

bölgesinde hizmet veren Kahramanmaraş doğal gaz dağıtıcı firmaları ve Adıyaman doğalgaz dağıtıcı firmaları Erdoğan'ın açıkladığı erteleme haberine ilişkin konuştu. Firmalar kararın uygulanmamasında ki nedeni; "Bize gelen bir erteleme kararı yok" diyerek açıkladı.

Aynı şekilde elektrik kullanan fabrikalar, gecikmiş faturalara faiz eklendiğini söyleyerek "Kapatma uygulanıyor. Sanayi firmalarını önce deprem sonra doğalgaz ve elektrik faturaları vurdu" ifadeleri kullandı.

“FAİZ İŞLENMEKTEDİR”

Firmalardan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bölgedeki AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile görüşmelerimize istinaden elektrik tedariği, enerji borsası üzerinden satın alındığı için erteleme olmayacaktır. OSB içerisinde ödenmeyen ve günü geçmiş 2023 Ocak ayı elektrik faturaları için faiz işlemektedir. Ocak ayı ve ilerleyen aylardaki fatura ödemelerinin ertelenmesi diye bir durum söz konusu olmayıp ödenmeyen ve günü geçmiş elektrik faturaları için faiz işlemektedir. Ayrıca aidat faturalarına da faiz işlemektedir."

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