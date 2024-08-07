Erdoğan Esad görüşmesi beklenirken kritik hamle geldi. Sınıra üs kurdular

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Erdoğan Esad görüşmesi beklenirken kritik hamle geldi. Sınıra üs kurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi Rusya ve Suriye'den dengeleri değiştirecek bir hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan Suriye’nin stratejik öneme sahip "Ayn el-Arap" bölgesinde, PKK'nın "Kobani" olarak adlandırdığı bölgede, iki ülke askerlerinin görev yapacağı bir askeri üs kurdu. Uzmanlar, bu adımın Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor. Üssün kurulumuyla ilgili açıklama, Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk tarafından yapıldı.

Ignasyuk, Rusya ile Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgede Kobani (Ayn el-Arap) üssünün kurulumunu tamamlandığını duyurdu.

Rus TASS ajansı ise askeri üssün kurulma amacının çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemeye yönelik olduğunu açıkladı.

SINIRA ÜS İNŞA EDİLMESİ NEYE İŞARET?

Ankara ile Şam arasında alt düzeyde başlayan heyetler arası temaslar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi, Rusya’nın Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir askeri üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan'ın haberine göre, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Dr. Eray Güçlüer, bölgede Suriye rejiminin güç sahibi olmaya başladığını ifade ederek, Türkiye’nin o bölgede bir üssün kurulmasını istediğini aktardı.

Güçlüer “Ayn el-Arap’ta, Suriye’nin de içinde bulunduğu bir üs kurulması çok iyi bir gelişme. Çok stratejik bir adım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki oldukça iyi bir noktada. Söz konusu üssün kurulması bölgede ABD güçlerinin kontrolünde olan terör örgütü PKK’nın konumunun zayıfladığı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
CHP’den İsrail’e olay mesaj: Kes sesini katil!
Katil Esad Arapların gözbebeği oldu. Suriye'nin normalleşmesi normal mi
Putin sağ gösterip sol vurdu. Rusya esir takasıyla Trump ve Harris'i ters köşe yaptı
Son Haberler
Başakşehir Gürcistan sınavında Spor
Başakşehir Gürcistan sınavında
Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı Gündem
Bütün emeklilere yasaklandı! 81 ilde bugün resmen başladı
Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle öpüşürken yakalandı. Üstelik kızı Zehra’yla yaşıt Magazin
Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle öpüşürken yakalandı. Üstelik kızı Zehra’yla yaşıt
Mehmet Şimşek masaya yumruğunu vurdu: Artık sizi görmek istemiyorum Ekonomi
Mehmet Şimşek masaya yumruğunu vurdu: Artık sizi görmek istemiyorum
Olimpiyattaki skandalın nasıl başladığı ortaya çıktı Spor
Olimpiyattaki skandalın nasıl başladığı ortaya çıktı
Yumurtadan zam çıktı. Bu hafta geliyor Ekonomi
Yumurtadan zam çıktı. Bu hafta geliyor
Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı Spor
Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı