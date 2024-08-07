Erdoğan Esad görüşmesi beklenirken kritik hamle geldi. Sınıra üs kurdular

Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan Suriye’nin stratejik öneme sahip "Ayn el-Arap" bölgesinde, PKK'nın "Kobani" olarak adlandırdığı bölgede, iki ülke askerlerinin görev yapacağı bir askeri üs kurdu. Uzmanlar, bu adımın Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor. Üssün kurulumuyla ilgili açıklama, Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk tarafından yapıldı.



Ignasyuk, Rusya ile Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgede Kobani (Ayn el-Arap) üssünün kurulumunu tamamlandığını duyurdu.

Rus TASS ajansı ise askeri üssün kurulma amacının çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemeye yönelik olduğunu açıkladı.



SINIRA ÜS İNŞA EDİLMESİ NEYE İŞARET?

Ankara ile Şam arasında alt düzeyde başlayan heyetler arası temaslar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi, Rusya’nın Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir askeri üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.



Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan'ın haberine göre, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Dr. Eray Güçlüer, bölgede Suriye rejiminin güç sahibi olmaya başladığını ifade ederek, Türkiye’nin o bölgede bir üssün kurulmasını istediğini aktardı.



Güçlüer “Ayn el-Arap’ta, Suriye’nin de içinde bulunduğu bir üs kurulması çok iyi bir gelişme. Çok stratejik bir adım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki oldukça iyi bir noktada. Söz konusu üssün kurulması bölgede ABD güçlerinin kontrolünde olan terör örgütü PKK’nın konumunun zayıfladığı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.