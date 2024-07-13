Erdoğan-Esad görüşmesinin nerede yapılacağı belli oldu. Dışişleri Bakanı açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan-Esad görüşmesinin nerede yapılacağı belli oldu. Dışişleri Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dikkatler Suriye Devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşmenin detaylarına çevrilmişti. Gelişmeler yakından takip edilirken Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, toplantının Bağdat'ta gerçekleşeceğini fakat henüz tarihin belirlenmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme planına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve süreçle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini açıklamıştı.

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"BAKAN FİDAN MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞÜYOR"

Erdoğan, görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdiğini ifade ederek, “Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız” ifadelerini kullanmıştı.
GÖRÜŞME BAĞDAT'DA YAPILACAK
Erdoğan görüşmenin Türkiye'de ya da belirlenen 3. bir ülkede yapılabileceğini dile getirirken Erdoğan- Esad görüşmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın arabuluculuk yapmaktan bahsetmeye başladığını ifade eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması için ön anlaşmaya varıldığını ve toplantı tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.

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