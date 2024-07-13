Erdoğan-Esad görüşmesinin nerede yapılacağı belli oldu. Dışişleri Bakanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme planına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve süreçle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a görev verdiğini açıklamıştı.

"BAKAN FİDAN MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞÜYOR"

Erdoğan, görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdiğini ifade ederek, “Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME BAĞDAT'DA YAPILACAK