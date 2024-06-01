Erdoğan Filistin sergisini gezdi

Kaynak: İHA
Erdoğan Filistin sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Kampı'nda düzenlenen ve İsrail’in 76 yıllık zulmünü konu alan “Filistin” sergisini gezdi.

Sergiyi, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret eden Cumhurbaşkanı, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından organize edilen sergide, İsrail'in Filistin'e yönelik uzun yıllardır devam eden baskıcı politikalarını gözler önüne seren çalışmaları inceledi.

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Sergide yer alan dört video, İsrail'in 7 Ekim öncesindeki zulmünü ve bu tarihten sonra Filistin’e yönelik zalimane tavrını detaylandırıyor. Ayrıca, Türkiye-Filistin dostluğu, Türkiye'nin Filistin'e yaptığı yardımlar ve Türkiye genelinde düzenlenen protestolar da sergideki diğer önemli konular arasında bulunuyor. Videolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin meselesine dair tutumunu ve bu konuda verdiği mücadeleyi de ele alıyor.

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Görsel materyaller arasında ise İsrail'in işgal ettiği toprakların haritaları, 76 yıllık İsrail zulmünün kronolojisi, istatistiksel veriler, Türkiye'nin Filistin’e yaptığı yardımlar ve Türkiye'de gerçekleştirilen mitingler ile protesto gösterilerinin fotoğrafları yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin davasına verdiği desteği ve Türkiye’nin bu konudaki aktif rolünü gözler önüne seren sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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