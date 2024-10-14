Erdoğan'dan açılım mesajı: Sırf Ana dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında “Türkiye bir hukuk devleti medeniyetimiz de bir merhamet medeniyedir” diyen Erdoğan, “Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa hizmetlerimizin anlamı olmaz. Biz devletle millet arasında duvarlar ören elitist zihniyetin ülkemize çok zararları oldu. Milli iradenin askıya alındığı dönemlerde devlet vatandaşlarını tehdit olarak gördü. İrticacı, takunyalı, cemaatli, laik-anti laik diye insanları birbirlerine düşürmek istediler” şeklinde konuştu.

"SIRF İNANCINDAN DOLAYI MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZ ÖTEKİLENDİ"

İnancını özgürce yaşaya birçok insanın ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Erdoğan, “Sırf inancından dolayı, sırf anadilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekilendi, ötekileştirildi. Vatandaşına üstten bakan, tehdit kaynağı gören bürokratik oligarşinin devlet tasavvurumuzda yeri yoktur. Devlet milletinin hizmetindedir” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN DEVLET NEREDE DEDİRTMEYECEKSİNİZ"

Türkiye’den asla taviz vermeyeceğinin altını çizen Erdoğan, “Görev yapacağınız yerlerde halen buna ters uygulama varsa değiştirmek, devlet ile milleti kaynaştırmak sizlerin öncelikli vazifenizdir. Atandığınız her yerde devletin müşfik eli olmanızı bekliyorum. Vatandaşıma hiçbir zaman devlet nerede dedirtmeyeceksiniz. Siz gidip mağdur vatandaşımı bulacaksınız” diye konuştu.

"HALKTAN KOPUK İDAARECİYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK."

Açıklamalarında kaymakamlara mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi: “İhtiyaç sahibini, mağduru bulup derdiyle hemhal olacaksınız. Görev yaptığınız mahalde sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı koordine edecek vatandaşın talep ve şikayetlerine kapınızı açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden uzaklaştıracak gelişmelere karşı 0 toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk, sokaktan kopuk idareci profiline tahammülümüz yok. Devlet sistemimiz içinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine, koltuğundan güç devşirenlere müsamaha ile bakamayız.

22 yılı devlet yönetiminde olmak üzere yarım asrı bulan siyaset yaşamımızda milletimizin sağduyusuna güvenliğimiz için elde ettik. Milletimizle gönül bağlarınızı güçlü tutmanızı bekliyorum. Sizlerin yerel çaptaki her projesi Türkiye'nin bütün halinde hızlı kalkınmasını kolaylaştıracaktır. Görev yapacağınız yerin derinliğini iyi bilerek hareket etmeniz size yardımcı olacak."