Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Son dakika… Son dakika… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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