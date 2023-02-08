Depremde can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi

Hatay'da konuşan Erdoğan, 9 bin 57 yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini ve 52 bin 979 kişinin de yaralandığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Depremin yaşandığı andan itibaren kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Şüphesiz ki işimiz kolay değildi.

Yaklaşık 13 buçuk milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.

Elbette eksiklikler var. Şartlar çok açık net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir.

Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.

Şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444."