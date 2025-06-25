Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Kaynak: İHA
Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'de Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

aw484080-02.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Son Haberler
Eski sevgili dehşet saçtı. Ölüm yağdırdı
Eski sevgili dehşet saçtı. Ölüm yağdırdı
Filenin Efeleri kötü gidişi durduramadı
Filenin Efeleri kötü gidişi durduramadı
Mbappe'nin hastalığı belli oldu: 5 kilo birden verdi
Mbappe'nin hastalığı belli oldu: 5 kilo birden verdi
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak açıklama! Cübbeli’nin kendisinden ne istediğini açıkladı
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak açıklama! Cübbeli’nin kendisinden ne istediğini açıkladı
Bologna Arjantinli yıldızı resmen açıkladı
Bologna Arjantinli yıldızı resmen açıkladı