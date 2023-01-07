Erdoğan için yollar kapatıldı, polis tehdit etti: Kendinizi vurdurmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni dolayısıyla Antalya'ya gitti. Antalya Valiliği kaymakamlıklara gönderdiği yazıyla, kamu personelinin törene katılımının sağlanmasını istedi.

Erdoğan'ın gelişi dolayısıyla, Antalya Havalimanı'na girişler kapatıldı, yolcular mağdur oldu. Gazeteci Vahap Munyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor diye Antalya Havalimanı’na giriş yolları kapatılmış. Farklı yolları denedik. Giriş yolu bulamadık. Görevli polisin biri sinirlerine hakim olamayıp, 'Kendinizi vurdurmayın' dedi" ifadelerini kullandı.