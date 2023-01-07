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Erdoğan için yollar kapatıldı, polis tehdit etti: Kendinizi vurdurmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplu açılış için gittiği Antalya’da valilik tüm kamu personelinin katılımını istediği öğrenildi. Öte yandan polisin Antalya Havalimanı’nda girişleri kapatırken vatandaşlar mağdur olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 16:25
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Erdoğan için yollar kapatıldı, polis tehdit etti

Erdoğan için yollar kapatıldı, polis tehdit etti: Kendinizi vurdurmayın
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni dolayısıyla Antalya'ya gitti. Antalya Valiliği kaymakamlıklara gönderdiği yazıyla, kamu personelinin törene katılımının sağlanmasını istedi.

Erdoğan'ın gelişi dolayısıyla, Antalya Havalimanı'na girişler kapatıldı, yolcular mağdur oldu. Gazeteci Vahap Munyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor diye Antalya Havalimanı’na giriş yolları kapatılmış. Farklı yolları denedik. Giriş yolu bulamadık. Görevli polisin biri sinirlerine hakim olamayıp, 'Kendinizi vurdurmayın' dedi" ifadelerini kullandı.

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Mustafa
7.01.2023 17:20
Trollet atlamış yine.  
 
Yurttas
7.01.2023 17:05
sevgili AHMET bu duruma sahit olmadigin ,yasamadigin icin sana yalan gelmis olabilirmi?  
 
AHMET
7.01.2023 16:59
vahap munyar kendi yalanına kendin inanmadın öyle değilmi  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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