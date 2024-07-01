Erdoğan ile Esad Bağdat’ta görüşecek. Suriye basınından flaş iddia

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.



Türkiye'nin Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmaktan çekinmeyeceğini belirten Erdoğan, gelecekte iş birliği yapacaklarını söyledi. Suriye'nin iç işlerine müdahale etme niyetlerinin olmadığını ifade eden Erdoğan, Suriye halkıyla kardeşlik bağlarına önem verdiklerini dile getirdi.



Erdoğan kendisine sorulan "Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu?" sorusuna ise "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Nasıl ki biz geçmişte Suriye ile ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak; ailece görüşmeye varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esad'da biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz gibi bir şey kesinlikle mümkün değil; yine olur” şeklinde yanıt vermişti.

SURİYE BASININDAN FLAŞ İDDİALAR



Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Suriye basını dikkat çeken iddialar ortaya attı. Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir gelişme yaşandığını iddia eden El Vatan gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorusu üzerine yaptığı 'Sayın Esad' çıkışının ardından, iki ülke yetkililerinin Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geleceğini öne sürdü.



Haber Suriye kaynaklarına dayandırılırken, uzun süredir askıda olan görüşmelerin yeniden başlaması için Türkiye'nin talepte bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan Türkiye, Rusya ve Irak'la temasa geçerek, Suriye ile üçüncü tarafların yer almadığı basına kapalı bir toplantı ayarlanmasının istendiği de öne sürüldü.