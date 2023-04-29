Erdoğan ile Fulya Öztürk arasında vekillik diyaloğu: Ben bunu aday yapacaktım ortadan kayboldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlığının ardından bugün ilk kez sahaya indi. Erdoğan TEKNOFEST’e katıldı.

Festivalde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de vardı.

Erdoğan ve Aliyev, TOGG ile festival alanından ayrılırken CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk arasında dikkat çeken bir milletvekilliği adaylığı diyaloğu yaşandı.

“BEN BUNU ADAY YAPACAKTIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine mikrofon uzatan muhabir Fulya Öztürk için “Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli.” dedi.

Sağlık durumu hakkındaki soruya da yanıt veren Erdoğan, 'Elhamdülillah gayet iyiyim' ifadelerini kullandı.

“BU KIZ BİZİM KIZ”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 'İkinci Karabağ savaşında en tehlikeli yerlere gitti. Bizimle ağladı, bizimle sevindi, bizimle kutladı. Bu kız, bizim kız' diye konuştu.

ADAYLIK TEKLİFİ

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’nin CNN Türk muhabiri, gazeteci Fulya Öztürk’e milletvekilliği adaylığı teklifi getirdiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz “AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk’e milletvekili adaylığı teklifi götürdü.” ifadelerini kullanmıştı.