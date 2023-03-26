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Fulya Öztürk'e milletvekilliği teklifi yapıldığı iddia edilmişti. Arkasındaki isim ortaya çıktı

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e yaklaşan seçimlerde AKP'den vekillik teklifi götürüldüğü öne sürülmüştü. Konuyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 19:36
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Fulya Öztürk'e yapılan vekillik teklifinin arkasındaki isim ortaya çıktı

Fulya Öztürk'e milletvekilliği teklifi yapıldığı iddia edilmişti. Arkasındaki isim ortaya çıktı
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Yaklaşan seçimlerle ilgili siyasi partiler, milletvekili adayı olarak gösterecekleri isimlerle ilgili çalışmalarına sürat kazandırdı. 

Son olarak AKP'nin, CNN Türk 'Özel Haberler Şefi' Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi iletmesi gündemde yer almıştı.

Dikkat çeken bir iddia, Turktime.com yazarı Talat Atilla'dan geldi. 

"BİZ BU GAZETECİLERİ ZAPT EDEMEYİZ"

Atilla yazısında, Erdoğan'ın ,"Örneğini gördük. Biz bu gazetecileri zapt edemeyiz. Siyaset disiplin ister. Layıklar ama sıkıntı olur" dediğini öne sürdü.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"4 Mayıs seçimlerine az bir zaman kalırken, liste savaşları hız kazandı.

Her seçimde olduğu gibi gazetecilerin bu seçime de yoğun ilgisi var.

Erdoğan değil ama Erdoğan'a yakın bazı önemli isimler kamuoyunun da tanıdığı 5-6 gazeteciye vekillik teklif etti. 

Kısa bir süre önce bu gazeteci isimler Erdoğan'ın önüne geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın gözlüğünü makam masasının üstüne koyup, koltuğunun arkasına yaslandığı ve "Örneğini gördük. Biz bu gazetecileri zapt edemeyiz. Siyaset disiplin ister. Layıklar ama sıkıntı olur!" sözleriyle mesafeli durdu. 

"FULYA ÖZTÜRK'Ü ERDOĞAN DEĞİL, DEVLET BAHÇELİ İSTEDİ!"

Bir gazetecinin, iktidar partisinin, CNN TÜRK 'Özel Haberler Şefi' Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi ilettiği haberi medyada geniş yer buldu.

Bu haber doğru değil.

Daha doğrusu yarısı doğru! 

Evet, Fulya Öztürk'ün ismi vekillik için bir ara geçti ama şimdilik buzdolabında.

Fulya Hanımı iktidar partisi değil, bizzat MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a önerdi.

Olur, olmaz ayrı bir konu ama doğrusu bu..."

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