Erdoğan ile Özgür Özel Kıbrıs'ta uzun uzun sohbet etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Erdoğan ile Özgür Özel Kıbrıs'ta uzun uzun sohbet etti

Kıbrıs Barış Harekatı’nı 50. Yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs’ta bir araya gelen Özgür Özel ve Erdoğan’ın uzun uzun sohbet etmesi dikkat çekti.

20 Temmuz 1974’te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümü büyük coşkulu ile kutlanıyor. Siyasi yetkililer ve iktidar Lefkoşa'daki törenlere katıldı.

Kıbrıs’a CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra törenlere MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sabah saatlerinde Lefkoşa'ya gitti.

UZUN UZUN SOHBET ETTİLER

Tören sırasında Özel ile Erdoğan’ın karşılıklı uzun uzun sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. İkilinin ne konuştuğu ise merak konusu oldu. İki ismin de yüzünün güldüğü görüldü.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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ERDOĞAN RESMİ TÖRENLER KARŞILANDI

Öte yandan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Ayrıca törene Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

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