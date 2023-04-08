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  • Erdoğan ‘İmamoğlu İstanbul'a Üç yılda bir çivi dahi çakamadı’ demişti. Jet cevap CHP’li Seyit Torun’dan geldi

Erdoğan ‘İmamoğlu İstanbul'a Üç yılda bir çivi dahi çakamadı’ demişti. Jet cevap CHP’li Seyit Torun’dan geldi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı" sözlerine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 19:46
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Erdoğan ‘İmamoğlu İstanbul'a Üç yılda bir çivi dahi çakamadı’ demişti. Jet cevap CHP’li Seyit Torun’dan geldi

Erdoğan ‘İmamoğlu İstanbul'a Üç yılda bir çivi dahi çakamadı’ demişti. Jet cevap CHP’li Seyit Torun’dan geldi
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Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor, hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır" dedi.

Torun, Erdoğan'ı ülkenin çivisini çıkarmakla suçladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini savundu.

Torun, Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: “Anladık tek adamlığı seviyorsun da bari tek kanal izleme Erdoğan. Ülkenin çivisini çıkardınız hala konuşuyorsunuz. Bir gün belediyemizi ziyarete gelirseniz İstanbul’da hangi kaçak çiviler sökülüyor hangi hizmetler yapılıyor Ekrem İmamoğlu size anlatır.”

 

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da; Kayaşehir Metrosu açılış töreninde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da; “Üç yılı geçti bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi İstanbul, 2024’te verecek ama şimdi 14 Mayıs’ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece yüzde beşti. Yani kazılmış yüz metrelik tünel ve dörtte biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik” dedi.

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