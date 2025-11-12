ABD Başkanı Donald Trump, dün erken saatlerde Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladı.

Trump ile Şara arasındaki görüşme basına kapalı yapıldı ve 1,5 saat sürdü.

Bu görüşme elbette dünya kamuoyunu çok meşgul edecek ancak biz bu görüşme öncesine dönelim.

Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) terör örgütü lideriydi.

ABD ziyareti öncesinde hala terör listesindeydi ve Şara’nın mal varlığına ilişkin tedbir kararı vardı.

Ziyaret öncesinde tüm dünyanın beklediği bu “terör” problemi çözülmeliydi.

Keza, Şara ABD ziyareti öncesinde Fransa’ya gitti. Türkiye’ye geldi.

Suriye’de Şara’yı İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin üst düzey isimleri ziyaret etti.

Ve yapılan bu tüm görüşmelerde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına göre Şara resmen terör örgütü lideri olarak görülüyordu.

Şara’nın ABD ziyareti öncesi bu “problem” ortadan kaldırıldı.

14 ÜLKE LEHTE OY AMA ÇİN ÇEKİMSER

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), Şara'ya ve HTŞ yönetiminin İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırmasını talep ettiği iddia edilmişti. İddianın ardından BMGK'nin, Şara ve Hattab'a yönelik uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Karar taslağının kabul edilmesi için BMGK'nin 15 üyesinden 9'unun taslağa onay vermesi ve Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD'den oluşan beş daimi üyenin de taslağı veto etmemesi gerekiyordu. 14 oy lehte oy verilirken, Çin ise çekimser kaldı. Böylece Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımlar kaldırıldı.

ERDOĞAN AYNI GÜN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’nin Şara’yı ve HTŞ’yi terör listesinden çıkarabilmesi için BMGK kararına ihtiyaç vardı. Kararın verildiği gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan harekete geçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Türkiye'de mal varlıkları dondurulan Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Şara ile HTŞ’nin İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın mal varlıklarını dondurma kararı kaldırıldı.

Bu karar fiili olarak HTŞ’nin de terör listesinden çıkması anlamına geliyordu.

HTŞ’nin de terör listesinden çıkması yorumu bize değil, HTŞ davalarının avukatı Onur Güler’e ait…

CİHATÇI ÖRGÜTLERDEN CEZAEVİNDE OLANLAR ÇIKACAK MI?

Avukat Onur Güler kişisel Youtube kanalında yayınladığı videoda Erdoğan’ın Şara kararını şöyle değerlendirdi:

“Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski terörist melek oldu, sözü… Buradan çıkan manzara şu, HTŞ silahlı terör örgütü lideriyken bir kişi, 10 milyon dolarla ABD tarafından aranabiliyorsa ve 11 Eylül sonrasında Amerika’ya giden, üst düzeyde karşılanan El Kaide üyesi olabiliyorsa, yani eski teröristken melek olabiliyorsa, Ortadoğu’da her şey olabilmemiz mümkün. Türk terörle mücadele hukuku bakımında olayın anlamı ne? 2018’den beri terör örgütü sayılan HTŞ artık ‘Münfesih Örgüt’ sayılabilir. Nusret Cephesi, Fethu'ş-Şâm Cephesi, HTŞ öncesi El Kaide türevleri örgütler, HTŞ sonrası Suriye’deki ve Türkiye’deki yargılanan örgüt üyelerinin akıbeti ne olacak? HTŞ’nin münfesih örgüt kabul edilmesiyle bu diğer cihatçı örgütleri de kapsayabilir.”

Avukat Onur Güler

Türkiye’de görülen HTŞ davalarını takip eden Avukat Onur Güler’e göre, HTŞ terör örgütü üyeliğinden verilen cezalar da bozulmalı, yapılan yargılamalar da son bulmalı…

Hatta, “IŞİD ve EL Kaide örgüt üyeliğinden yargılananlar da bu noktada değerlendirilmeli…”

Türkiye’de neredeyse ayda birkaç IŞİD operasyonunun yapıldığı bir dönemde, HTŞ kararının IŞİD terör örgütü operasyon ve davalarını etkileyebilecek olması endişe konusu…

TERÖR LİSTESİNDEKİ 8 KİŞİ NE OLACAK

Gelelim, yanıtını bildiğimiz bir başka soruya…

HTŞ terör örgütü olarak kabul ediliyordu ve Türkiye tarafından aranılan terör listesinde de 13 HTŞ’li örgüt üyesi vardı. Esad’ın devrilmesi ve HTŞ’nin Suriye’de iktidar olmasından bir süre sonra 13 kişilik terör listesinden 5 kişi çıkarıldı. Listeden geriye 8 kişi kaldı. Bakalım Türkiye, terörden aradığı bu 8 kişiyi listeden ne zaman çıkaracak? Ya da çıkaracak mı?

HTŞ TERÖR DAVALARI…

Peki, Türkiye’de HTŞ terör örgütü davalarında yargılanan kaç sanık var?

“Ortadoğu'yu Savunmak yahut IŞİD/DAEŞ Hukuku” adlı kitabında da bu konuları ele alan Avukat Onur Güler, “Türkiye'de şu anda 500’e yakın HTŞ silahlı terör örgütü bağlantılı dosyada ceza alan sanık bulunuyor, bunların bazıları hükümlü iken birçoğu tutuksuz yargılanmakta” bilgisini vermişti.