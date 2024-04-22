Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi

Kaynak: AA
Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldiği bir günlük ziyarette bulundu.

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin PKK terör örgütüne karşı mücadelede Irak’tan beklentilerini ve Irak’ın tüm terör biçimlerinden temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bağdat Sarayı’nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Erdoğan’ın görüşmede Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ve terörle mücadele konularını ele aldığı belirtildi. Erdoğan, Türkiye’nin PKK ile mücadelede Irak’tan beklentilerini ve Irak’ın tüm terör biçimlerinden temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Bağdat ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin düzelmesinin ve Türkmenlerin hak ettikleri konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Gazze’deki İsrail zulmünü durdurma çabalarının devam ettiğini ve Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

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