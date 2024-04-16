Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuştu. 'Seçim sonuçları parlamenter sisteme dönüşü kapattı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ve dünyadaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

ANTALYA'DAKİ TELEFERİK KAZASI

Bayramın üçüncü günü teleferik kazasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. 174 insanımız kabinlerde saatlerce mahsur kaldı. AFAD ve Silahlı kuvvetlerimizin başta olmak üzere devletimizin birimlerinin yoğun gayretiyle vatandaşımızın tamamını burunları kanamadan kurtardık. Gece gündüz demeden büyük bir titizlikle 2 bin 200'den fazla personelimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Yaşanan ihmalle ilgili kusuru, sorumluluğu olanlarla ilgili yargımız süratle harekete geçmiştir.

Bir süredir istisnasız her seçim öncesinde tedavüle konulan son seçim propagandasının tamamen safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Türkiye bir seçimi daha dünyaya örnek olacak olgunlukla gerçekleştirmiştir.

BEŞİKTAŞ YANGIN FACİASI

Soruşturma kapsamında özellikle bu hattı işleten firma ile bakımdan sorumlu firma yetkililerinden 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ana muhalefet yöneticilerin daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma ve asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmamıştır. Aynı vicdansızlığın Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciası ile sergilendiğini gördük.

Rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz İstanbul'un göbeğinde hayatını kaybetti. Ne sendika, ne basın yayın kuruluşlarından ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi. Hak, hukuk adına Van'a koşanlar Beşiktaş için tek bir adım atmadılar. Bunun adı sadece vicdansızlık değil aynı zamanda ikiyüzlülüktür. Hem Antalya hem Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerinin yargıya hesap vermesi için üzerimize düşenin yapacağımızın bilinmesini istiyorum.

"31 MART SEÇİMLERİNİN İLK KAZANANI SANDIKTIR"

Bir süredir istisnasız her seçim öncesinde tedavüle konulan son seçim propagandasının tamamen safsatadan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Türkiye bir seçimi daha dünyaya örnek olacak olgunlukla gerçekleştirmiştir.

31 Mart seçimlerinin ilk kazananı sandıktır. Sandığın namusu ve itibarıdır. Rüştünü, gücünü ve yetkinliğini tartışmasız bir şekilde tekrar ispat eden Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir. Ülkemiz, milletimiz ve gelecek kuşaklar adına kıymetli bir kazanım olarak görüyorum. Muhalefetin de gerekli dersi çıkaracağını, bir daha temelsiz, basit ve zarar veren argümanların arkasına sığınmayacağını ümit ediyorum.

"TÜRKİYE 200 YILLIK BİR TARTIŞMAYA NİHAİ NOKTAYI KOYDU"

Son 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu irademizin en net tezahürü, bugün 7. yılını idrak ettiğimiz 16 Nisan halk oylamasıdır. Türkiye 200 yıllık bir tartışmaya nihai noktayı koymuş, yönetim modeli tercihi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana olmuştur.

14-28 Mayıs seçimleriyle parlamenter sistemine geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere milletimiz tarafından kapatılmıştır. Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmalarıyla vakit kaybetmek yerine mevcut sistemin daha da iyileştirmesine mesai harcamasına çok daha faydalı olacağına inanıyorum.

Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla tüm özellikle söylüyorum seçim tarihi boyunca gidiş gelişler artık asıl meselelere son verilme dönemidir. Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 11. EKONOMİSİYİZ"

Covid-19 salgınıyla başlayan ve gelişmelerle derinleşen küresel ekonomik kriz enflasyon boyutuyla halen devam ediyor. Gelişmiş ekonomiler dahil hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye olarak yakın çevremizdeki gerilim ve çatışmaların etkisiyle bu olumsuzlukların yansımasını maalesef biz de hissediyoruz.

Bir taraftan bölgesel krizleri yönetirken diğer taraftan ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. Orta vadeli programın müsbet sonuçlarını görmeye başladık. 2023 yılını yüzde 4,5'luk büyüme oranı ile kapattık. Milli gelirde 1,1 trilyon doları, kişi başına düşen gelirde ise 13 bin doları aşmış olduk. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisiyiz.

2024'ün ilk çeyreğinde net ihracatın ekonomimize önemli katkı sağladığını ortaya koyuyor. İhracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.6 oranında artış gösterdi. Mart ihracatı ise 22 milyar 578 milyon doları buldu. Bu rakamla en yüksek 3. Mart ayın ihracat değerine ulaştık. İthalatta aylık azalış trendi devam ediyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı 1,3 puan artışla yüzde 75'i yakaladı. İhracatın da pozitif etkisiyle büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4'e yaklaşacağına inanıyoruz.

Özellikle istihdam piyasamız güçlü bir ivme gösteriyor. Şubat ayı rakamlarına göre istihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin artışla 32.4 milyona ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. Bizim de temel sorunumuz hayat pahalılığı ile katmerleşen enflasyon baskısı. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız.

"YILLIK ENFLASYONUN DÜŞÜŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yıllık enflasyonun düşüşe geçmesini bekliyoruz. Cari açıkta daralma başladı. Ocak ayında 15 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla gerçekleşti. Gabar petrolü, Karadeniz doğalgazı keşiflerimizle bu sektörde ilk defa özgüven kazandık.

Van ve Hakkari'deki yeni kuyularımızda yapacağımız keşiflerle üretim rakamlarını çok daha yukarılara taşıyacağız. Orta vadeli programımızı güçlendirecek adımlar atacağız. İnşallah çok yakında yeni programı kamuoyuyla paylaşacağız.

Kamuda tasarrufları artırmak, yatırımları önceliklendirmek, yapısal reformlara hız kazandırmaktır. Büyüme potansiyeli güçlendirmemizin yolu verimliliği ve rekabeti artırmaktan, yüksek katma değere odaklanmaktan geçiyor.

"GAZZE'DE ATEŞİN BÖLGEYE YAYILMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİK"

Dünya savaş, çatışma, siyasi ve ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında kıvranırken hamdolsun Türkiye bölgesinin istikrar adası olma vasfını korumaktadır. Dış politikada dengeli ve ilkeli siyaset, savunma salanı alanında elde ettiğimiz tarihi başarılar vardır.

Gazze'de ateşin bölgeye yayılma riskine dikkat çektik. Bölgeye insani yardımların ulaştırılması için çabaladık. 3 bin 774 tonluk 9. iyilik gemisi ile birlikte Türkiye Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir. 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir.

"HAFTA SONU YAŞADIĞIMIZ HADİSELER BATI'NIN ÇİTE STANDARTINI GÖSTERMİŞTİR"

13 sene önce çatışmalar ilk başladığında Suriyeli komşularımıza nasıl kucak açtıysak, Ukrayna'daki savaştan kaçanlara nasıl sırtımızı dönmediysek, DEAŞ terör estirdiğinde nasıl imkanlarımızı seferber ettiysek, Gazze krizinde de kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Son 7 aydır önüne geçmek için uğraştığımız tehlikelerin peyderpey gerçekleştiğini görüyoruz. Hafta sonu yaşadığımız hadiseler Batı'nın çite standardını göstermiştir. Sadece 13 Nisan gecesine bakarak değerlendirme bulunmak hakkaniyetli, adaletli bir tavır olmayacaktır. 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır.

"İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİN HEDEF ALMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Burada öncelikle kınanması telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir. 34 binden fazla masumu katleden, haber yapma dışında gayesi olmayan basın mensupları öldüren, okul, kilise, cami, mülteci kamplarını, yardım malzemesi almak için sıra bekleyen insanları bombalayan, tüm dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan, her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir.

Siyasi ömrünü uzatmak adına hem kendi vatandaşları hem de bölge halkının canını tehlikeye atmaktadır. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş rejimidir.

"SORUMLULUK SAHİBİ HERKES ARTIK SESLERİNİ DAHA FAZLA YÜKSELTMELİDİR"

Tüm aktörleri artık saldırılara son vermeye, sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz Gazze'de zulüm ve soykırım durmadıkça yeni gerilimlere açıktır. İslam alemi ve Arap ligi başta olmak üzere sorumluluk sahibi herkes artık seslerini daha fazla yükseltmelidir.

Son hadiselerde İHA başta olmak üzere savunma sanayi alanındaki atılımlarımızın önemini bir kez daha gördük. Yüzde 80'ler d üzeyinde olan dışa bağımlığımızı bugün yüzde 20'lere indirmiş bulunuyoruz. Bundan yaklaşık 16-17 sene önce İsrail'den hangi araçları temin ettiğimizi o günleri bilenler çok iyi hatırlıyor. Binbir nazla satılan Heronlar sürekli arızalanmaları sebebiyle bize bir fayda sağlamadı. Tabanca dahil her türlü silah ve mühimmatta başkalarına bağımlı olmanın sıkıntısını çok çektik.

"DÜNYADA İLK 3 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Ücretini peşin ödediğimiz silahlar bile teslim edilmedi. Suriye'ye yönelik harekatlarımızda müttefiklerimizin ambargosuna maruz kaldık. Şayet biz kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini göstermeseydik, bugün aynı sorunları halen yaşıyor olurduk. 850'yi aşkın savunma sanayi projesiyle bu alanda kendi kendine yeten ülke konumuna ulaştık. TB2, Akıncı, Anka, Aksungur'la dünyada ilk üç ülke arasındayız.

Yakın çevremizdeki savaşların vazgeçilmez unsuru olan kamikaze İHA'lar da savunma sanayi şirketlerimiz tarafından üretiliyor. İhracat ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhracat edilen ürün çeşidi ise 230'u buldu

"5. NESİL SAVAŞ UÇAĞIMIZ KAAN İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

2012'den bugüne kadar 50 ülke ile 770 adet İHA için sözleşme imzaladık. 2023 yılı İHA ihracatımızın tutarı 1,8 milyar dolara ulaştı. Bir dönem tabanca dahi verilmeyen ülkemiz 110'dan fazla yüksek kaliteli hafif silah ve t abanca ihracat ediyor. 5. nesil savaş uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin gurur kaynağı olan savunma şirketlerinin ahlaksızca hedef alınmasının gerisinde işte bu eşsiz başarı hikayesi vardır. Zihni sömürge haline getirilmiş 5. kol elemanları diyet borcunu ödemeye çalışıyor. Maalesef ülkemizde muhalefet aktörleri de bunlara destek veriyor. Bu hayasız akınlar karşısında asla geri adım atmayacağız. Terör örgütlerine nefes aldırmayan, güvenlik güçlerimizin eli, kolu, gözü olan Türkiye'nin nüfuz alanını artıran, her alanda iftihar vesilemiz olan şirketlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.