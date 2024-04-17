AKP MKYK sonrası flaş kabine açıklaması. Seçimin faturası kime kesilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MKYK Toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“TEK TARAFLI KINAMALAR YERİNE, ACİL ATEŞKESİN SAĞLANMALI”

Diplomatik temsilcilik vuran İsrail'e yönelik tedbirlerin neden gündeme gelmediğine dikkat çeken Çelik, sorunun temelinin bundan ibaret olduğunu, Ankara’nın bu gelişmeleri Filistin'deki asıl meseleyi unutturmaması gerektiğini dile getirdiğini belirtti.

Filistin’de acil olarak ateşkes ve iki devletli çözümün sağlanması gerektiğini ifade eden Ömer Çelik, tek taraflı kınamalar yerine, acil ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

YUNANİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Yunanistan ile yaşanan normalleşme sürecine de değinen AKP Sözcüsü Çelik, çabalar güzel bir şekilde devam ederken, Yunanistan’ın Okyanuslar Konferansı düzenlediği ve Ege'yi deniz parkı ilan etmek istediğine dikkat çekti. Yunanistan'ı bir kere daha diplomasi yolundan ayrılmaması ve bu denizlerdeki yaklaşımı Türkiye'nin kabul etmeyeceği yönünde uyaran Çelik, “Umarız sağduyulu davranırlar. Bugün gelinen noktada kuşkusuz bölgenin daha fazla tansiyona, şiddete tahammülü yoktur” diye konuştu.

“MEHMET ŞİMŞEK'İN EKONOMİ YÖNETİMİNİ DESTEKLİYORUZ”

Ekonomik programını yürüten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik birtakım spekülasyonların sosyal medyada dolaşıma sokulduğunu belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin Bakan Şimşek’e desteğinin tam olduğunu belirtti ve ekonomi yönetimine teşekkür ettiklerini ifade etti.

KABİNE’DE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE Mİ?

Yerel seçimlerden hezimetle ayrılan AKP’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede değişiklik yapacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.

MKYK sonrası yaptığı açıklamalarda bu konuya da değinen Ömer Çelik, yaptıkları çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendirdiklerini belirterek, siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldiklerini ifade etti.

MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa şayet bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirinde olduğunun altını çizen Çelik, “Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’E SAVAŞ YAKITI SATILIYOR İDDİASI

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları aralıksız sürerken, İsrail’in katliamlarda kullandığı yakıtın Türkiye’den gittiği iddia edilmişti. İddialar ilişkin konuşan Çelik, 7 Haziran'dan itibaren kamudan herhangi bir şekilde İsrail'e destek olma anlamına gelebilecek herhangi tasarrufta bulunulmadığını söyledi.

Çelik, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Özel sektörün konularında, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 54 birimde kısıtlama tamamen kontrol altına alınmıştır. 'Savaş yakıtı buradan' gidiyor sözleri spekülatiftir. Filistin davası milli siyasetimizin parçasıdır. Bırakın destek olmayı İsrail'in Netanyahu hükümetinin eylemlerinin karşısındaki tutumumuzu devam ettiriyoruz. Yeni konular gündeme gelirse, yeni meseleler olursa bu kısıtlamaları icra etmekten, yeni kararlar almaktan çekinmeyiz. Bu sorulan sorular çerçevesinde herhangi ticarete müsaade edilmemektedir."