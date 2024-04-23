Erdoğan 'Kamuda tasarruf için gereğini yapacağız' dedi

12 yıl sonra Irak’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAMUDA TASARRUF İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Hükümet olarak birinci önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu ifade eden Erdoğan, birinci hedeflerinin kamu harcamalarında tasarruf yapmak olduğunu belirterek, “Kamuda tasarruf için gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, enflasyonu düşürüp ekonomiyi rahatlatacaklarını da belirterek, ”Önce başardık, yine başaracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milletin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak zorunda olduklarını belirterek, bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlı olduklarını ifade etti.

"Irak ve Türkiye'nin PKK'ya ortak operasyon mu düzenlenecek yoksa Türkiye tek başına operasyonlarına devam mı edecek?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Irak'ta da Suriye'de de özellikle terör bataklığı sadece bizim çalışmamızla değil, buradaki her iki ülke yönetiminin müşterek gayretleriyle kurutulacaktır" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Erdoğan, lafı Irak'a getirerek, "Gönül ister ki komşularımız topraklarından bize yönelen tehditler karşısında gereken tavrı kendileri koysun ve müşterek olarak bu mücadeleyi sürdürelim" ifadelerini kullandı.

Bütün terör örgütleriyle ayrımsız bir şekilde aralıksız mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "Özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanmış PKK/PYD/YPG ile ilgili mücadelemiz uzun yıllardır bildiğiniz gibi kapsamlı bir şekilde sürüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak'ı ziyaret etti. Erdoğan, gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile daha sonra da Başbakan Muhammed al Sudani ile görüştü.

Ziyaretin Irak ayağında me Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalar atıldı. Basra kentini Türkiye sınırına bağlayacak olan 1200 km'lik tren yolu ile tedarik zinciri ve ulaştırma anlamında geniş bir işbirliği planlanıyor.

Sudani ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'tan PKK'yı terör örgütü olarak tanıması beklediklerini ifade etti.