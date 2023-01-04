Yeniçağ bugün bu manşetle çıktı. Erdoğan kara haberi müjde gibi duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu. Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programın memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.

Açıklanan enflasyon rakamlarına değinerek "Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 olarak açıklandı" diyen Erdoğan, böylece 2022 tüketici enflasyonunun orta vadeli hedefin bile altında gerçekleştiğini kaydetti. "Üretici fiyatları enflasyonunun aralıkta eksi olması hızlı bir toparlanma yaşandığını gösteriyor" ifadesini kullanan Erdoğan , "Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl memura toplam yüzde 87 oranında zam yapıldığını hatırlatan Erdoğan, enflasyon rakamları ile memur ve emeklinin zam oranının da belli olduğunu söyledi. Erdoğan "Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artık oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.

GERİLEME YAŞANMIŞ

TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 oldu. Üretici enflasyonu ise bir önceki aya göre yüzde 0,24 azaldı.

BEKLENTİLERİN DIŞINDA

Düşüş, ekonomistlerin beklentilerinden 2 kat fazla oldu. Ekonomistlerin beklentisi, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 2,7, yıllık enflasyonun yüzde 66,8 olması yönündeydi. Anadolu Ajansı anketinde aralık enflasyonu için aylık beklenti yüzde 2,61, yıllık beklenti yüzde 66,59 idi.

ENAG'a göre katlandı

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan aralık enflasyonu ise aylık yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 oldu. İTO, aralıkta İstanbul'da perakende fiyatların aylık yüzde 2,94, yıllık yüzde 92,97 oranında arttığını açıklamıştı