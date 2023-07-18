Erdoğan Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun ikinci durağı Katar'a hareket etti.

KAYNAK: AA
Erdoğan Katar'a gitti

Erdoğan'ı, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'ndan, Cidde Bölge Emiri Yardımcısı Bedir Bin Sultan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al-Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, AK Parti milletvekilleri Hulusi Akar, Mustafa Varank, Nureddin Nebati, MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Katar'a gitti.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
İstanbulspor Yunan transferini baklava ile duyurdu Spor
İstanbulspor Yunan transferini baklava ile duyurdu
Maviye Sürgün 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Maviye Sürgün 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm ne zaman?
Rüyada minder görmek ne anlama geliyor? Rüyada minder görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada minder görmek ne anlama geliyor? Rüyada minder görmek ne demek?
İşgücü piyasasında 'centilmenlik' anlaşmalarının savunmaları başladı Ekonomi
İşgücü piyasasında 'centilmenlik' anlaşmalarının savunmaları başladı
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası Tarih - Mitoloji
Aha Han ne anlama geliyor? Türk mitolojisinin gizemli tanrıçası
Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için bunlara dikkat edin. Uzmanı uyardı Sağlık
İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için bunlara dikkat edin. Uzmanı uyardı