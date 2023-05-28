Erdoğan Kısıklı'da halka seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da halka hitap edecek.

Erdoğan Kısıklı'da halka seslenecek

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinin olduğu bölgede konuşma yapacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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