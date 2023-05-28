Vatandaşlar tekbir getirerek Saray’a koşmaya başladı

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan seçimi kazandı. AKP’li vatandaşlar Ankara’da Saray’a koşmaya başladı.

Vatandaşlar tekbir getirerek Saray’a koşmaya başladı

Gazeteci Adem Metan’ın paylaştığı videoda AKP’liler seçim zaferini kutlamak için Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine koşuyor.

O anları Metan, “19.41, Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önü.” notuyla paylaştı.

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