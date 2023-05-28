Vatandaşlar tekbir getirerek Saray’a koşmaya başladı

Gazeteci Adem Metan’ın paylaştığı videoda AKP’liler seçim zaferini kutlamak için Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine koşuyor.
O anları Metan, “19.41, Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önü.” notuyla paylaştı.
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Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan seçimi kazandı. AKP’li vatandaşlar Ankara’da Saray’a koşmaya başladı.
Gazeteci Adem Metan’ın paylaştığı videoda AKP’liler seçim zaferini kutlamak için Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine koşuyor.
O anları Metan, “19.41, Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önü.” notuyla paylaştı.