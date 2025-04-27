Erdoğan lisedeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın tabutunu omuzladı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Erdoğan lisedeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın tabutunu omuzladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'ın cenaze namazına katıldı.

Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.

Cenazeye, Kahraman'ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Cenaze namazının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi'yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve İmam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." İfadelerine yer verdi.

erdogan-lisedeki-arapca-ogretmeni-ahmet-karamanin-tabutunu-omuzladi-yenicag-4.jpg

erdogan-lisedeki-arapca-ogretmeni-ahmet-karamanin-tabutunu-omuzladi-yenicag-3.jpg

erdogan-lisedeki-arapca-ogretmeni-ahmet-karamanin-tabutunu-omuzladi-yenicag-2.jpg

erdogan-lisedeki-arapca-ogretmeni-ahmet-karamanin-tabutunu-omuzladi-yenicag-1.jpg

Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajıErdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı

Son Haberler
Ahyar’ın eğitim umudu sosyal medyada yeşerdi! Öğretmen atandı
Ahyar’ın eğitim umudu sosyal medyada yeşerdi! Öğretmen atandı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Tarih verdi
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Tarih verdi
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Uluslararası Meriç yarışları nefes kesti! Kürek şampiyonları belli oldu
Uluslararası Meriç yarışları nefes kesti! Kürek şampiyonları belli oldu
Adana’da yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirildi
Adana’da yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirildi