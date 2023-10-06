Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül'ün cezasını kaldırmasının ardından karşı dava Danıştay'a taşındı.

Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madımak katliamı faili Hayrettin Gül'ün "cezasını kaldırması" Danıştay'a taşındı.

Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açıldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Madımak Oteli'nde katledilen halk ozanı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin adına yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlığa karşı suçlarda af yetkisini kullanamayacağı, bunun uluslararası sözleşme ve protokollere aykırı olduğu vurgulandı.

Dilekçede, "Bu af, Sivas Madımak Katliamı benzeri insanlığa karşı suçların her an yeniden icra edilebilme koşullarının ne yazık ki halen ve yaygın olarak bulunduğu toplumsal yapıda, şeriat odaklarını cesaretlendirecek bir sonuç yaratacaktır" denildi.

"YAKIN, YAKIN" DİYE BAĞIRARAK SANIKLARI YÖNLENDİRDİ

Dilekçede, Hayrettin Gül’ün Madımak Oteli önünde araçların ters çevrildiği bir sırada "yakın, yakın" diye bağırarak sanıkları yönlendirdiği, olayın asli faili olduğu vurgulandı. Dilekçede, Emniyet Amiri Sami Ece’nin Hayrettin Gül'ü teşhis ve duruşma tutanağındaki anlatımı ise şöyle özetlendi:

Otele taş attı. Slogan atıyordu. Ayrıca 'Yakın!' diye bağırıyordu. Topluluğu otel önünden uzaklaştırmak için gayret sarf ederken, 'Siz Müslüman değil misiniz? Kafirleri niye koruyorsunuz?' diye bize bağırdı. Ben onu itekledim. Bu sefer 'Bunkar kafir!' diye topluluğa seslendi. Halkı polise karşı kışkırtmaya başladı.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı’nın af kararının adaleti bütünüyle ihlal eden bir işlem olduğu da aktarıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Aydın'da 4 firari şahıs yakalandı Gündem
Aydın'da 4 firari şahıs yakalandı
Memur ve memur emeklisine büyük şok! Yılbaşında yapılacak zam oranı ortaya çıktı Ekonomi
Memur ve memur emeklisine büyük şok! Yılbaşında yapılacak zam oranı ortaya çıktı
İki günde 9 yangın çıktı. Neron korkusu Gündem
İki günde 9 yangın çıktı. Neron korkusu
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Hangi durumlarda ihbar tazminatı alınır? Gündem
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Hangi durumlarda ihbar tazminatı alınır?
Malatya'da PKK/KCK-YPG operasyonu: 6 zanlı tutuklandı Gündem
Malatya'da PKK/KCK-YPG operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Kılıçdaroğlu: SİHA’mız düşürülüyor başka ülkeden duyuyoruz Siyaset
Kılıçdaroğlu: SİHA’mız düşürülüyor başka ülkeden duyuyoruz
Güvenlik kamerasını izleyen kuaför gözlerine inanamadı. İşe yeni aldığı çırak odaya girip kabusu yaşattı Gündem
Güvenlik kamerasını izleyen kuaför gözlerine inanamadı. İşe yeni aldığı çırak odaya girip kabusu yaşattı