Erdoğan Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Kaynak: AA
Erdoğan Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan Malili mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Mali ikili ilişkileri, terörle mücadelede işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Mali ile sağlık, enerji, tarım, sanayi, teknoloji, eğitim ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletme kararlığında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mali'ye terörle mücadele ve komşularıyla ilişkilerinde barış ve istikrarın korunması amacıyla destek vermeye devam edeceğini, FETÖ'nün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi ve örgüt üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunda adımlar atmasının beklendiğini de ifade etti.

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