Erdoğan Merkez Bankası kriziyle ilgili açıklama yaptı. Söylentilerin ortasında Gaye Erkan vardı

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Erdoğan Merkez Bankası kriziyle ilgili açıklama yaptı. Söylentilerin ortasında Gaye Erkan vardı
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın babasının Merkez Bankası'ndan işçi çıkarması iddiaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AKP Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile ilgili iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyaları başlatıyorlar" dedi.

Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın Merkez Bankası’nda bir çalışanı işten çıkardığı belirtilmişti.

"EY MUHALEFET, NE YAPARSANIZ YAPIN"

Erdoğan, "Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın, uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek ve denizlere fırkateynlerimiz sürekli inecek.

"MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyaları başlatıyorlar, emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin imkanları arttıkça, ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız."

"VİZYONER PROGRAMLARA, PROJELERE ÖNEM VEREN BAŞKA HİÇBİR SİYASİ YAPI YOK"

Biz doğru olursak eğri belasını bulur. AKP ve Cumhur İttifakı dışındaki vizyoner programlara, projelere önem veren başka hiçbir siyasi yapı yok" dedi.

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