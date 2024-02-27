Erdoğan MHP’li Manisa Belediye Başkanı’nın yanında 'İnşallah Manisa’yı muhalefetten kurtarıyoruz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’de olduğunu unutan Erdoğan, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanında “Allah’ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa’mızı kurtarıyoruz” ifadelerini kullandı. Ergün’ün Erdoğan bu sözleri kullanırken güldüğü görüldü.

Öte yandan Manisa’da 17 ilçenin yalnızca dördü CHP’nin elinde bulunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İ HEDEF ALDI

Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de “Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu burada öttürmeye heveslenen birileri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa’nın da desteğiyle 31 Mart’ta onu da ‘özgür’leştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız” sözleriyle hedef aldı.

‘EKONOMİDEKİ SIKINTI YIL SONUNDA HAFİFLEYECEK’

Ekonomiye dair konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Karamsarlık illetine kapılmadığımız sürece her şeyin üstesinden geliriz. Türkiye’nin sıkıntıları yok mu elbette var. Emeklilerimizin, çalışanlarımızın sorunları var mı, var. Gençlerimizin hayalleri mi var, birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var, birlikte bertaraf edeceğiz. Bunları çözecek olan irade de yine bizdedir. Ekonomide sıkıntılar yıl sonundan itibaren hızla hafifleyecek. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı alacaktır. Geçmişte bunu sağladık. Şimdi emniyete sordum alanda ne kadar Manisalı var. Verdikleri cevap 45 bin.”