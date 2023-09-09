Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

KAYNAK: AA
Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı.

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"MEVCUT SİSTEM, GÜVENLİK VE REFAHI GÜVENCE ALTINA ALMADA YETERSİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 10 yıl önce oluşturulan MIKTA’nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurguladı. Erdoğan, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade etti. Erdoğan ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA’nın sorumluluğunu artırdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

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