Erdoğan milyon dolarlık talimatı verdi. Ali Koç havalara uçtu

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Erdoğan milyon dolarlık talimatı verdi. Ali Koç havalara uçtu

Spor Toto gelirlerinden dert yanan Ali Koç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu konuda düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Pek çok kulüp başkanının katıldığı törende Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı olan Ali Koç bir konuşma yaptı.

Spor Toto gelirlerinin olması gerekenden çok daha az bir miktarda olduğunu söyleyen Ali Koç bu konuda bir düzenleme geleceğini açıkladı.

Ali Koç açıklamasında, "Bu federasyonun çok yol kat edeceğini düşünüyorum. Tüm kulüplerin Spor Toto geliri 12 milyon Dolar. Bu rakamın 330-340 milyon Dolar olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konuda çalışma yapılıyor. Hakem yönetimi ve cezaların belli bir standarda bağlanması lazım. En büyük beklentimiz bu" ifadelerini kullandı.

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