Erdoğan müjde diyerek açıkladı. Pazartesiden itibaren geçerli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile dünyanın geri kalanı arasında ticari köprü kurduklarını savunan Erdoğan, “Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelere sizlerle beraber getirdik” dedi.

2002 yılında bir haftada yaptıkları ihracatı artık bir günde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’de ihracat yapmayan şehir kalmadığını vurguladı.

“2023 yılında 48 ilimizde ilk bin ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor” diyen Erdoğan, salon siyasetçilerinin bunları bilmediğini dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İhracatçımızın, sanayicimizin, yerli ve yabancı yatırımcımızın, üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat, hiçbir siyasetçi olamaz. Olmamalıdır. Halkımızla, iş dünyasıyla, reel sektörle arasına mesafe koyanlarla kimse kusura bakmasın biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz.

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil, rakamlar da ok net biçimde söylüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve 6 Şubat depremlerine rağmen hamdolsun 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik.

2023 yılını 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Bu ihracat miktarıyla geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.

Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Bu rekor yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı.

İhracattaki güzel haberlere ithalat tarafından gelen olumlu veriler de eşlik ediyor. İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi. 2024 yılı Mayıs ayında dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş gösterdi.

2024 yılının ilk beş ayında ise ihracatımız, bir önceki yılına aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 106 milyar 914 milyon dolara çıktı. Böylece ilk beş ayda mal ihracatında net 4,6 milyar dolar artış sağladık.

PAZARTESİDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara ve 6 Şubat depremlerinin 104 milyar dolarlık mali faturasına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi başarıyla yönetiyoruz. Geçen sene tüm taraflarla görüşecek hazırladığımız Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık.

Popülizmin ortaya çıktığı 31 Mart seçimleri sürecinde Türk ekonomisine ilave yük oluşturacak afaki adımlardan uzak durmak suretiyle programa olan güvenimizi uygulamalarımızla ispat ettik. Sırf seçim kazanmak uğruna milletimize yalan söyleme, meydanlarda bol keseden vaat dağıtma gibi yollara başvurmadık.

Bundan 3 ay önce, seçim meydanlarında olmadık sözler verenler bugün verdikleri sözleri tutmak yerine miting yapıyor, ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Liyakat, adalet, hak, hukuk diyerek ahkam kesenlerin bugün nepotizmin kitabını yeniden yazdıklarını görüyoruz. Şehirlerine hizmet etmesi gerekenler sadece hısım akrabaya çalışıyor. Biz siyasi olarak etik dışı olan bu yolların hiçbirine tevessül etmedik. İnsanımıza karşı her zaman dürüst olduk. Tutamayacağımız sözü vermedik. Söz verdiğimiz zaman ise bir şekilde sözümüzü yerine getirmeye gayret ettik.

Bunun sebebi şudur; biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz velev ki kendimiz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz.

Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyorum. Artık programın sonuçlarını daha net görebileceğimiz dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız.

Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar son derece olumlu seyrediyor. Yüzde 4,5'luk bir büyüme kaydettik. Milli gelirimiz, cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon dolayı aştı. Türkiye ekonomisi nominal değerle dünyada 17. satın alma gücü paritesine göre ise 11. sırada yer aldı. Bu yılın ilk çeyreğinde büyümemiz yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Bunun 1,6 puanı net dış talepten.

2024 genelinde net dış talebin pozitif katkı vereceği yüzde 4’lük bir büyüme öngörüyoruz. Türk ekonomisi emin adımlarla hedeflerine ilerlerken Türkiye'nin uluslararası çevrelerdeki görünümü de ciddi biçimde değişiyor. Ekonomide ilk yılın karnesi oldukça iyi geldi. Programımız tıpkı öngördüğümüz doğrultuda meyvelerini veriyor.

Merkez Banka'mızın brüt rezervleri 31 Mayıs itibarıyla 45,2 milyar dolar artışla toplam 143,6 milyar dolara yükseldi.