Erdoğan MÜSİAD Genel Kurulu'nda konuştu: CHP’nin normalleşmesi şart

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "CHP’nin normalleşmesi şart. Artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekmekte" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Öte yandan MÜSİAD'ın Genel Başkanlığı'na Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD'ın 8'inci genel başkanı oldu.

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Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Krizlere aldırmadan sabırlı şekilde yol alıyoruz. 2 sene önce hayata geçirdiğimiz reform planı ile kalıcı büyüme için sağlam zemin hazırladık. Amacımız vatandaşımızı hayat pahalılığı derdinden temelli kurtarmaktır.

"SON 40 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan'da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek.

Muhalefet kanadında her seferinde düş kırıklığı yaşıyoruz. İsimler, genel başkanlar değişse de bu zihniyette zerre bir şey demiyor. Boykot çağrısıyla yerli ve milli markalara zarar veriyor. 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.

Kendi ülkesini yabancı aktörlere şikayet ediyor. Türk ekonomisine zarar veriyor. Boykot çağrısıyla yerli ve milli markalara zarar veriyor. 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor.

"CHP’NİN NORMALLEŞMESİ ŞART"

Türkiye bu toksik siyaset dilini 1960 öncesinden iyi bilir. 28 Şubat döneminden, 12 Eylül'den iyi bilir, Gezi kalkışmasından iyi bilir.

CHP’nin normalleşmesi şart. Artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekmektedir. Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini temenni ediyorum."

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