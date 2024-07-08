Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidiyor

Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, NATO'nun 75. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek zirvede, ittifakın karşı karşıya olduğu zorluklar ve riskler, örgütün caydırıcılık ve savunma çabaları, Ukrayna'daki mevcut durum ve bu ülkeye verilen destek konularında fikir alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, ittifak için temel tehditler arasında yer alan terörizmle mücadelede atılan adımlar da zirvenin gündem maddeleri arasında olacak.

NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki partnerleri olan Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve süresince bazı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.