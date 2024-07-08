Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidiyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak amacıyla 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, NATO'nun 75. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek zirvede, ittifakın karşı karşıya olduğu zorluklar ve riskler, örgütün caydırıcılık ve savunma çabaları, Ukrayna'daki mevcut durum ve bu ülkeye verilen destek konularında fikir alışverişinde bulunulacak.

erdogan-yarin-abdye-gidiyor-yenicag-1.jpg

Ayrıca, ittifak için temel tehditler arasında yer alan terörizmle mücadelede atılan adımlar da zirvenin gündem maddeleri arasında olacak.

erdogan-yarin-abdye-gidiyor-yenicag-2.jpg

NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki partnerleri olan Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılacaklar.

erdogan-yarin-abdye-gidiyor-yenicag-3.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve süresince bazı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı
Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜGVA yöneticileri Astana’ya Cumhurbaşkanlığı uçağı ile gitti
Erdoğan ile Özel’in görüşmesindeki ilginç detay ortaya çıktı. 'Alışkın olmadığımız bir şeydi'
Erdoğan'ın ceketi şimdi de İmamoğlu'nun üzerinde
En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı. Bu hafta Erdoğan'a sunulacak
Son Haberler
Boğulan arkadaşını kurtarmak için ölümden döndü Yerel Haberler
Boğulan arkadaşını kurtarmak için ölümden döndü
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon! Gündem
Malatya'da zehir tacirlerine operasyon!
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun Ekonomi
Atilla Yeşilada net tarih verdi. Büyük felakete hazır olun
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı Spor
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı
Beryl Kasırgası Teksas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı Dünya
Beryl Kasırgası Teksas'ta 1 milyonu aşkın hane ve iş yerini elektriksiz bıraktı
Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti Spor
Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti