﻿Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

"İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını" belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin "İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını" kaydetti. (AA)