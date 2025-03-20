Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile görüştü

Kaynak: DHA
Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari iş birliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye'de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze'de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti.

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