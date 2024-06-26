Erdoğan: Netanyahu gibi bir ruh hastası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Biz ülkemizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı’nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz yakından izliyor." ifadelerini kullandı.