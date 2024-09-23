Erdoğan'ı New York'ta Hafize Gaye Erkan karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York şehrine gitti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkevi’ni de ziyaret etti.

ERDOĞAN’I HAFİZE GAYE ERKAN DA KARŞILADI

Türkevi’nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük bir kalabalık karşıladı. Bu kalabalık arasında, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da bulunması dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI’NIN İLK KADIN BAŞKANIYDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan, şubat ayında görevinden istifa etmişti. Yerine yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

ERDOĞAN’IN YENİ GÖREV VAADİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, veda buluşmasında Hafize Gaye Erkan’a “Seçim sonrasını bekle” diyerek 31 Mart’ın ardından yeni bir görev vereceğine dair vaatte bulunduğu öne sürülmüştü.