Erdoğan Nijerya Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmesinde, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin Nijerya ile savunma sanayii alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini belirtti. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.