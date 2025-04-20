Erdoğan normal doğum pankartını böyle savundu! 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış törenine katıldı.

"KULÜBÜMÜZ GAYET MASUM, DOĞRU VE YERİNDE BİR ADIM ATTI"

"Bir futbol kulübümüz Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü bir farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya bir pankartla çıktı. Pankartta hakaret yoktu, eleştiri yoktu, kimseye bir saygısızlık yoktu. Onların iddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Peki ne vardı? Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası haline gelen bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardır. Yani kulübümüz gayet masum, gayet doğru ve yerinde bir adım attı. Bunun üzerine malum odaklar hemen harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler. Ardından projeyi yürüten Sağlık Bakanlığımızı hedef aldılar. Sonra da eleştiri oklarını hükümetimize ve şahsımıza yönelttiler. Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyoruz: Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?"

"BU BİZİM İÇİN BEKA MESELESİ"

Sağlık Bakanlığı'nın görevinin bu milletin sağlığını korumak olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için toplumda farkındalık oluşturmak değil midir? Şayet ortada dünya ortalamalarına göre bir anormallik varsa buna çözüm üretmek, bu aşırılığın üzerine gitmek değil midir? Sağlık Bakanlığı'na toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında Allah aşkına ne yapmasını bekliyorsunuz? Bilimsel veriler ortada. Dünya ile karşılaştırılınca meselenin geldiği durum ortada. Nüfus artış hızımızın, doğurganlık oranımızın düştüğü seviye ortada. Bizleri 10 yıl, 20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada.

Ne yapalım? Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi, tedbir almayalım mı? Toplumu doğru yönlendirmeyelim mi? Açık ve net söylüyorum. Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği bir dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur. Bu bizim için bir beka meselesidir. Türkiye’nin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir varoluş tehdididir. Dolayısıyla kimsenin ideolojik saplantılarla, yönlendirmelerle toplumu ifsat eden sapkın akımlarla milletimizi zehirlemesine asla müsaade etmeyiz. Bu konudaki tavizsiz duruşumuzu bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Birileri karşı çıksa da biz ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."