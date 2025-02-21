Erdoğan o isimleri affedecek! AKP’li isimden değişim açıklaması…

22 yıllık iktidarlığını geçtiğimiz yerel seçimlerde kaybeden AKP’de değişim hazırlıkları başladı. AKP’de gözler 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan kongre öncesinde parti içinde ve kabinede değişiklik yapılacağı ile ilgili söylemlere kilitlendi.

KANDEMİR: ESKİ İSİMLER YENİDEN GELEBİLİR

CNN TÜRK'e katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 'Kabinede değişiklik yapılacak mı?' sorusuna,"AK Parti'nin en büyük gücü 23 senelik hikayesinde belki dünya siyasal hareketinin en tecrübeli, kritik anları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz” dedi.

“HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

"Cumhurbaşkanımızın nasıl bir kadro kuracağını hep birlikte göreceğiz." diyerek değişim yapılacağını belirten Kandemir, “Tabi kabine tarafı ya da parti tarafı onu bilemiyoruz. Halihazırda çok güçlü bir hükümetimiz, işini iyi yapan bakanlarımız var. Dolayısıyla takdir genel başkanımızın. Böyle büyük bir değişimin olduğu siyasal harekette tatsızlık göremezsiniz AK Parti kadrolarında. Görevi devredenler de alanlar da son derece coşkulu, heyecanlı” ifadelerini kullandı.

İKİ İSMİN GERİ DÖNECEĞİ KONUŞULUYORDU

Kandemir’in eski isimlerin geri döneceğini söylemesinin ardından, kulislerde konuşulan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geri geleceği iddialarını akıllar getirdi. Ayrıca; AKP’de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın da geri dönebileceği konuşuluyordu.