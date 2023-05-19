Erdoğan: Öcalan'a kardeşini, bizim Mehmet'i biz gönderdik. Sözleri yeniden gündem oldu

Seçimlerde ikinci tur 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek. İkinci tura 9 gün kala iktidarın kutuplaştırıcı ve sert söylemleri de arttı.

Erdoğan’ın daha önceden bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’la ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

Daha geçenlerde kardeşini gönderdik ya, biz müsaade ettik ona, aileyi gönderdik, bizim Mehmet gitti, onu saymıyorsunuz galiba.

Bu sözler sosyal medyada çok kez paylaşılarak tepki topladı.