Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı

Erdoğan oy kullandığı okulda bir vatandaş "10 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum" diyerek bağırdı. Erdoğan’ın o anlar sinirlendiği görüldü.

Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı

Editör: Özlem Kıral

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erecek. Oy pusulasında Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oylarını Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Erdoğan’ın oy kullanmak için sıra beklediği anlarda sandık başında gerginlik yaşandı.

Okulda bir anda sesler yükselince Erdoğan’ın öfkelendiği görüldü.

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“10 YILDIR SANA ULAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM”

Bir vatandaş “10 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum” diyerek Erdoğan’a seslendi.

Videoda Erdoğan'ın yanında bulunanlara işaret ederek bazı talimatlar verdiği görüldü.

Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan’la birlikte oy kullanacağı sandığa doğru ilerledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinirlendiği anlar sosyal medyada viral oldu.

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