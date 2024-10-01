Erdoğan Özcan’ı 75’inci kez reddetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Özcan’ı 75’inci kez reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 75’inci kez randevu istediğini ancak randevu verilmediğini açıklayan Tanju Özcan, “Sizden kredi isteyecek değilim, geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım diyecek değilim. Bolu’nun sorunlarını konuşmak istiyorum. Nedir benimle alıp veremediğiniz?” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 75 kez randevu istediğini ancak yine randevu verilmediğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 75 kez randevu istediğini belirterek "Benimle neden görüşmüyorsunuz? Sizden kredi isteyecek değilim, 'geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım' diyecek değilim. Bolu’nun sorunlarını konuşmak istiyorum. Nedir benimle alıp veremediğiniz?" dedi.

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Sayın @RTErdogan, 5,5 yıllık süreçte sizden yaklaşık 75 kez randevu istedim vermediniz. Bu dönem içerisinde darbeci dediğiniz Sisi ile görüştünüz, katil dediğiniz Suudi Veliaht Prensi ile defalarca görüştünüz, 15 Temmuz’un ortağı dediğiniz B.A.E ile görüştünüz, hatta size budala diye mektup yazan Trump’la, Türkiye’yi ekonomik yaptırım konusunda tehdit eden Biden’la bile ayaklarına kadar gittiniz görüştünüz. Benimle neden görüşmüyorsunuz? Sizden kredi isteyecek değilim, geçiş garantili köprü veya yolcu garantili havaalanı yapayım diyecek değilim. Bolu’nun sorunlarını konuşmak istiyorum. Nedir benimle alıp veremediğiniz?

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