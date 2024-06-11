Erdoğan Özel görüşmesinin ardından CHP'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 18 yıl aradan sonra bir ilk olan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Gündemdeki pek çok başlığın ele alındığı görüşmeye ilişkin CHP'den ilk açıklama CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den geldi.

“ÜLKE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ”

Deniz Yücel, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Özgür Özel'in Erdoğan'la görüştüğünü sonrasında Erdoğan'ın iade-i ziyarette bulunduğu hatırlatarak, "Bunu ülkemiz demokrasisi açısından son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır. Diyalog, istişare, müzakere demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Topluma faydası olacak, sorunların çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı sunmaya hazırız. Bizim normalleşme dediğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz. Herkesin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AÇILAN DİYALOG KANALI BİZİ İLKELERİMİZDEN VAZGEÇİRMEZ"

"Çok uzunca bir süredir devam eden kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz" diye konuşan Yücel, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Açılan bu diyalog kanalı, bizi inandığımız ilkeli muhalefetten, toplumun sesi olmaktan vazgeçirmeyecek. Sorunu olan her kesime el uzatacağımızdan ve gerektiğinde en sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tıkanmışlığın çözülmesi konusunda kararlı duruşumuz devam edecek. CHP olarak çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart'ta, halkımızın partimize verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz."

GEZİ DAVASI GÜNDEME GELDİ

Deniz Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkenin kanayan yarası olan, tüm toplumu ilgilendiren konuları ilettik. Hükümlü generaller meselesi geçen görüşmede Genel Başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü. Bu konuda Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ifade etti. Gezi Parkı eylemleri davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesini önemli buluyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ‘ASGARİ ÜCRETE ZAM’ TALEBİ

Özel'in farklı kesimlerin sorunlarını gündeme getirdiğine dikkat çeken Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.