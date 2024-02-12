Erdoğan Özgür Özel’e fark attı. Bakın hangi konuda

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi televizyon kanalı TRT’nin ekranlarında muhalif siyasetçilere yer vermemesi sansür tartışmalarının yaşanmasına neden oluyor.

TRT Haber’deki canlı yayınlar ile 6 Şubat 2024 tarihli 24 saatlik yayınında partilere ayrılan süreleri RTÜK üyesi İlhan Taşçı ve Tuncay Keser inceledi.

ERDOĞAN’A 1945 ÖZEL’E 25 DAKİKA

TRT Haber’de, bu kapsamda 40 günlük dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP’li yöneticilerin, aday tanıtım toplantıları dâhil değişik programlardaki yaptıkları konuşmalar, 1945 dakika canlı olarak verilirken, aynı dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmalarının sadece 25 dakikalık bölümü TRT haberde canlı yayınlandı.

Bir diğer istatistik ise 6 Şubat 2024 tarihli 24 saatlik yayında Erdoğan ve AKP’li yöneticilerin yayın süresi 6 saat 42 dakika olurken, bunun 1 saat 46 dakikalık bölümü canlı yayınlandı. Aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TRT Haber’de 38 dakika 28 saniye yer aldı.

“UTANÇ TABLOSU”

İlhan Taşcı, sosyal medya medya hesabı üzerinden konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Halkın vergisiyle yayın yapan TRT’nin utanç tablosu” ifadelerini kullandı.