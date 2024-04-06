Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Kaynak: İHA
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri görüştü. Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ifade etti.

Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenler için başsağlığı dilekleri ileten Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

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