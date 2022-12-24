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Erdoğan: Pazartesi Karadeniz gazı için yeni müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazı ile ilgili açıklamalar geldi. Erdoğan, pazartesi günü yeni müjdeler açıklayacağını söyledi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:24
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Erdoğan: Pazartesi Karadeniz gazı için yeni müjde vereceğiz

Erdoğan: Pazartesi Karadeniz gazı için yeni müjde vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da toplu açılış töreninde açıklamalar yaptı. Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi yeni müjdeleri olacağını söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz 20 yıldır her sözümü tutmuş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda, asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle, Erzurum'un da altyapı eksiklilerini giderdik. Şimdi biten projelerimizin resmi açılışlarını yapmak için Erzurum'a geldik.

İspir yolu, önemli ulaşım projelerinden biridir. 20 KM'lik bu yolu, 3 ayrı tünel ve 1 köprüyle bugün resmen hizmete açıyoruz. Erzurum'a bu yakışır. Güzergah üzerinde yaz kış güvenli araç trafiği işleyebilir.

İnşası süren, Kınık ve Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle, bu projeyi tamamen tamamlayacağız.

Bugün, Tekvan, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına kavuşuyor. Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız."

 

 

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Lazo
24.12.2022 15:01
Nedense doğalgaz ve petrol bulundu müjdesinden sonra doğalgaza ve benzine zam geliyor.Biz peki bu sözde müjdeye inanıyormuyuz?Tabii ki hayırrrr.  
 
Abidin Söyler
24.12.2022 14:58
Ekonomiyi düzeltemiyoz müjdelerle ldare ediverin garı.Seçime kadar ne müjdeler var daha.Gas bulcaz,petrol bulcaz,benzin mazot bilem bulcaz.Denizde kum akp de müjde bitmez.İyisiniz millet.  
 
Havva ,Sabır Allah'ım ya sabir
24.12.2022 14:46
Yapılasi icratlari,yapılasi görevleri müjde diye ilan eden tek bizim ülkemizde herhalde,Bize Müjde deyil huzur versenizmi artık,tek müjdeye ihtiyacımız var oda Allah biliyor  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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