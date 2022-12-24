Erdoğan: Pazartesi Karadeniz gazı için yeni müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da toplu açılış töreninde açıklamalar yaptı. Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi yeni müjdeleri olacağını söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz 20 yıldır her sözümü tutmuş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda, asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle, Erzurum'un da altyapı eksiklilerini giderdik. Şimdi biten projelerimizin resmi açılışlarını yapmak için Erzurum'a geldik.

İspir yolu, önemli ulaşım projelerinden biridir. 20 KM'lik bu yolu, 3 ayrı tünel ve 1 köprüyle bugün resmen hizmete açıyoruz. Erzurum'a bu yakışır. Güzergah üzerinde yaz kış güvenli araç trafiği işleyebilir.

İnşası süren, Kınık ve Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle, bu projeyi tamamen tamamlayacağız.

Bugün, Tekvan, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına kavuşuyor. Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız."