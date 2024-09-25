Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi ve yeri belli oldu

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Erdoğan-Putin görüşmesinin tarihi ve yeri belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Rusya'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Kremlin'de kabul etti. Putin, görüşmede, 23 Ekim'de Erdoğan ile görüşeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Rusya'ya giden bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Kremlin'de kabul etti.

Görüşmeye Rusya kanadından Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da katıldı.

Toplantıda konuşan Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin her alanda, özellikle parlamento düzeyinde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yakın zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana’da bir araya geldiklerini anımsatan Vladimir Putin, Ekim'de Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesinde yeniden görüşeceklerini belirtti.

Vladimir Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ekonomi ve sosyal alanlar başta olmak üzere başarılı bir biçimde geliştiğini vurgularken, 2 ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliğine de dikkat çekti. "Biz iyi komşularız ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz," ifadesini kullanan Putin, görüşmede özel ilgi gerektiren bazı konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE TARİH VE YERİ BELLİ OLDU

Diğer yandan, Vladimir Putin, Kurtulmuş'tan Erdoğan'a iyi dileklerini iletmesini istedi. "Onu Kazan'da bekliyorum. 23 Ekim'de kendisiyle bir ikili görüşmemiz planlandı" ifadesini kullandı.

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