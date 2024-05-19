Erdoğan: Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum

İran Cumhurbaşkanı Reisi', Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırındaki baraj açılışına katıldı. Açılıştan sonra helikopterine binip dönüş yoluna çıkan Reisi'nin helikopter konvoyu kötü hava koşulları sebebiyle kaza geçirdi. Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü ifade edildi.

Reisi'nin uçağının arama kurtarma çalışmaları devam ederken AB ve dünyadaki birçok ülkeden İran'a destek mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin uçağının düşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

"SAYIN REİSİ VE HEYETİNDEN BİR AN ÖNCE İYİ HABERLER ALMAYI UMUYORUM"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HELİKOPTERİ VE İHA'LARI İRAN'A GİDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, İran tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yardım talebine istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin görevlendirildiğini açıkladı.